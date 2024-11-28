В Одеській області відремонтують найгіршу дорогу

Дорога Виноградівка-Владичень. Фото: Махала

Ділянка дороги М-15 між селами Виноградівка і Владичень довжиною 17 км майже непроїзна. Але нею вимушені користуватися машини екстрених служб і шкільний автобус. Цього року на її ремонт чи не вперше виділили кошти.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з проєкту рішення Болградської міської ради про внесення змін до місцевого бюджету.

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Що відомо про дорогу

Дорога між Виноградівкою та Владиченем у вкрай поганому стані. Через велику кількість глибоких ям на ній майже неможливо роз'їхатися двом автомобілям. Зазначимо, що за весь час незалежності України цю ділянку дороги жодного разу капітально не ремонтували. Її лише намагалися утримувати в проїзному стані, підсипаючи жерствою.

Скільки грошей виділять

Міська рада планує спрямувати на ремонт дороги субвенцію у сумі 5,5 млн грн. Виділити ці кошти вдалося завдяки перевиконанню дохідної частини місцевого бюджету за підсумками десяти місяців.

Нагадаємо, в Одесі знову ремонтуватимуть узвіз Блажка. Також на Одещині розпочали ремонт дороги Ізмаїл-Вилкове.