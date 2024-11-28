В Одесской области отремонтируют самую плохую дорогу

Дорогая Виноградовка-Владычень. Фото: Махала

Участок дороги М-15 между селами Виноградовка и Владычень длиной 17 км почти не проездной. Но им вынуждены пользоваться машины экстренных служб и школьный автобус.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из проекта решения Болградского городского совета о внесении изменений в местный бюджет.

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Что известно о дороге

Дорога между Виноградовкой и Владыченем в крайне плохом состоянии. Из-за большого количества глубоких ям на ней почти невозможно разъехаться двум автомобилям. Отметим, что за все время независимости Украины этот участок дороги ни разу капитально не ремонтировали. Его лишь пытались удерживать в проездном состоянии, подсыпая жерствой.

Сколько денег выделят

Городской совет планирует направить на ремонт дороги субвенцию в сумме 5,5 млн. грн. Выделить эти средства удалось благодаря перевыполнению доходной части местного бюджета по итогам десяти месяцев.

Напомним, в Одессе снова будут ремонтировать спуск Блажко. Также в Одесской области начали ремонт дороги Измаил-Вилково.