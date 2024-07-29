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Не чув сигнали — в Одесі на чоловіка наїхав потяг

29 липня 2024 15:51
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі на молодика наїхав потяг: деталі від поліції
В Одесі на молодика наїхав потяг. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні вранці в Хаджибейському районі Одеси на 21-річного містянина наїхав потяг. Молодик не почув попередження від машиніста та його госпіталізували з травмою голови.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події 

За попередньою інформацією поліції, на вулиці Хімічній молодик не чув звукові сигнали, які подавав машиніст. А коли потяг екстрено загальмував — було пізно та уникнути наїзду не вдалося. Потерпілий залишився живим і був негайно госпіталізований. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Поїзд наїхав на одесита
Поїзд в Одесі наїхав на молодика. Фото: Нацполіція

Наразі слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 з'ясовують усі обставини події, щоб визначити її правову кваліфікацію.

Інші інциденти в Одесі

Ми писали, що раніше на залізничному вокзалі Одещини постраждав підліток. Хлопця вдарило електрострумом та його госпіталізували з множинними опіками.

Також ми повідомляли, що на території закинутого санаторію у Пересипському районі Одеси померла 13-річна дівчинка. Вона оступилась та впала у проміжок між сходами з 14-го поверху споруди.

Одеса поліція поїзди Одеська область Новини Одеси травма лікарня

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