Трагедія в Одесі: 13-річна дівчинка розбилась

Покинутий санаторій. Фото: Нацполіція

На території закинутого санаторію у Пересипському районі Одеси померла 13-річна дівчинка. Вона оступилась та впала у проміжок між сходами з 14-го поверху споруди.

Про це повідомили у суботу, 20 липня, у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Подробиці інциденту

Дві подружки 13-ти років вирішили прогулятись по закинутому санаторному комплексу. Там дівчата малювали фарбами на стінах між 14 та 15 поверхами. Одна з подружок вирішила помилуватися своїм малюнком та зробила крок назад. На жаль, дівчинка не втрималась і впала в проміжок між сходами. До поліції звернулись батьки подруги загиблої.

Дівчинка впала вниз. Фото: Нацполіція

Дії правоохоронців

На місце негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики, проте врятувати дитину не вдалося. Тіло дівчинки направлено на експертизу, а поліція розпочала провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нещасні випадки на Одещині

В місті Южне, що на Одещині, шестирічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі багатоповерхівки. Від отриманих травм дитина померла на місці до приїзду швидкої допомоги.

Також у місті Біляївка Одеської області сталася трагедія: маленька дитина впала у вигрібну яму. Хлопчику поставили діагноз "стан після утоплення". Завдяки оперативним діям матері та медиків малюка вдалося врятувати.