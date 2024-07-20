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Трагическая смерть 13-летней девочки в Одессе — полиция сообщила детали

20 июля 2024 16:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Трагедия в Одессе: 13-летняя девочка разбилась
Заброшенный санаторий. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

На территории заброшенного санатория в Пересыпском районе Одессы погибла13-летняя девочка. Она оступилась и упала в промежуток между лестницей с 14 этажа сооружения.

Об этом сообщили в субботу, 20 июля, в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности инцидента

Две подружки 13 лет решили прогуляться по заброшенному санаторному комплексу. Там девочки рисовали красками на стенах между 14 и 15 этажами. Одна из подружек решила полюбоваться своим рисунком и шагнула назад. К сожалению, девочка не удержалась и упала в промежуток между лестницами. В полицию обратились родители подруги погибшей.

Девочка разбилась в Одессе
Девочка упала вниз. Фото: Нацполиция

Действия правоохранителей

На место немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики, но спасти ребенка не удалось. Тело девочки направлено на экспертизу, а полиция приступила к производству по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Несчастные случаи в Одесской области

В городе Южное Одесской области шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Также в городе Беляевка Одесской области произошла трагедия: маленький ребенок упал в выгребную яму. Мальчику поставили диагноз "состояние после утопления". Благодаря оперативным действиям матери и медиков малыша удалось спасти.

Одесса смерть дети полиция несчастный случай Одесская область санатории Новости Одессы

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