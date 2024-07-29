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Не слышал сигналы — в Одессе на мужчину наехал поезд

29 июля 2024 15:51
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе на юношу наехал поезд: детали от полиции
В Одессе на юношу наехал поезд. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня утром в Хаджибейском районе Одессы на 21-летнего горожанина наехал поезд. Молодой человек не услышал предупреждения от машиниста и его госпитализировали с травмой головы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали события

По предварительной информации полиции, на улице Химической молодой человек не слышал звуковые сигналы, которые подавал машинист. А когда поезд экстренно затормозил, было поздно и избежать наезда не удалось. Потерпевший остался жив и был немедленно госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Поезд наехал на одессита
Поезд в Одессе наехал на новолуния. Фото: Нацполиция

Следователи отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы определить ее правовую квалификацию.

Другие инциденты в Одессе

Мы писали, что раньше на железнодорожном вокзале Одесчины пострадал подросток. Парня ударило электротоком и его госпитализировали с множественными ожогами.

Также мы сообщали, что на территории заброшенного санатория в Пересыпском районе Одессы скончалась 13-летняя девочка. Она оступилась и упала в промежуток между лестницей с 14 этажа сооружения.

Одесса полиция поезда Одесская область Новости Одессы травма больница

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