В Одессе на юношу наехал поезд: детали от полиции

В Одессе на юношу наехал поезд. Фото: Нацполиция

Сегодня утром в Хаджибейском районе Одессы на 21-летнего горожанина наехал поезд. Молодой человек не услышал предупреждения от машиниста и его госпитализировали с травмой головы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации полиции, на улице Химической молодой человек не слышал звуковые сигналы, которые подавал машинист. А когда поезд экстренно затормозил, было поздно и избежать наезда не удалось. Потерпевший остался жив и был немедленно госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Поезд в Одессе наехал на новолуния. Фото: Нацполиция

Следователи отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы определить ее правовую квалификацию.

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