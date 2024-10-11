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Не ігноруйте тривоги — росіяни вивели кораблі з ракетами у Чорне море

11 жовтня 2024 10:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російські кораблі у Чорному морі — яка загроза для Одещини
Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок п'ятниці, 11 жовтня, російські військові вивели у Чорне море кораблі, які є носіями ракет "Калібр". Вони здатні завдавати удари по території України та, зокрема, Одеської області. Рівень небезпеки наразі дуже високий, тож треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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  • в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Загроза обстрілів — росіяни наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - фото 1
Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту у Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, ввечері в Одесі чули потужні вибухи.

Також медики розповіли про стан поранених внаслідок російської атаки 9 жовтня.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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