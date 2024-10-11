Российские корабли в Черном море — какая угроза для Одесчины

Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ

По состоянию на утро пятницы, 11 октября, российские военные вывели в Черное море корабли, являющиеся носителями ракет "Калибр". Они способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Уровень опасности пока очень высокий, поэтому нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море есть малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, вечером в Одессе слышали мощные взрывы.

Также медики рассказали о состоянии раненых в результате российской атаки 9 октября.

