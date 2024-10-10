Росіяни пошкодили техніку одеських рятувальників

Цілять у рятувальників — росіяни пошкодили техніку ДСНС на Одещині, фото
Під час російського обстрілу 9 жовтня постраждала рятувальна техніка ДСНС на Одещині. На щастя, самі працівники лишилися неушкодженими.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у четвер, 10 жовтня.
Били спеціально
За словами пожежників, росіяни свідомо знищують техніку, яка ліквідовує наслідки ворожих атак, здійснюючи повторні ракетні удари.
"На щастя, під час повторної атаки по портовій інфраструктурі рятувальники встигли вчасно добігти до безпечного місця. Час йшов на секунди", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС запевняють, що, попри дії окупантів, вони продовжують працювати.
Обстріли Одещини
Протягом декількох днів ворог не припиняє тероризувати Одеську область дронами і ракетами. Зокрема, ввечері 9 жовтня росіяни вкотре атакували портову інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей.
Нагадаємо, медики розповіли про стан поранених внаслідок російської атаки. Характер травм свідчить про використання ворогом касетних боєприпасів.
Також сьогодні росіяни двічі обстрілювали Миколаїв.
Читайте Новини.LIVE!