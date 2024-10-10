Росіяни пошкодили техніку одеських рятувальників

Пошкоджена пожежна машина. Фото: ДСНС Одещини

Під час російського обстрілу 9 жовтня постраждала рятувальна техніка ДСНС на Одещині. На щастя, самі працівники лишилися неушкодженими.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у четвер, 10 жовтня.

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За словами пожежників, росіяни свідомо знищують техніку, яка ліквідовує наслідки ворожих атак, здійснюючи повторні ракетні удари.

Пошкоджена пожежна машина. Фото: ДСНС Одещини

"На щастя, під час повторної атаки по портовій інфраструктурі рятувальники встигли вчасно добігти до безпечного місця. Час йшов на секунди", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена пожежна машина. Фото: ДСНС Одещини

У ДСНС запевняють, що, попри дії окупантів, вони продовжують працювати.

Пошкоджена пожежна машина. Фото: ДСНС Одещини

Обстріли Одещини

Протягом декількох днів ворог не припиняє тероризувати Одеську область дронами і ракетами. Зокрема, ввечері 9 жовтня росіяни вкотре атакували портову інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей.

Нагадаємо, медики розповіли про стан поранених внаслідок російської атаки. Характер травм свідчить про використання ворогом касетних боєприпасів.

Також сьогодні росіяни двічі обстрілювали Миколаїв.