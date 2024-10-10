Россияне повредили технику одесских спасателей

Повреждена пожарная машина. Фото: ГСЧС Одесчины

Во время российских обстрелов 9 октября пострадала спасательная техника ГСЧС в Одесской области. К счастью, сами работники остались невредимыми.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в четверг, 10 октября.

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По словам пожарных, россияне сознательно уничтожают технику, ликвидирующую последствия вражеских атак, совершая повторные ракетные удары.

Повреждена пожарная машина. Фото: ГСЧС Одесчины

"К счастью, во время повторной атаки по портовой инфраструктуре, спасатели успели вовремя добежать в безопасное место. Время шло на секунды", — говорится в сообщении.

Повреждена пожарная машина. Фото: ГСЧС Одесчины

В ГСЧС уверяют, что, несмотря на действия оккупантов, они продолжают работать.

Повреждена пожарная машина. Фото: ГСЧС Одесчины

Обстрелы Одесчины

В течение нескольких дней враг не прекращает терроризировать Одесскую область дронами и ракетами. В частности, вечером 9 октября россияне в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру. В результате атаки погибли восемь человек.

Напомним, медики рассказали о состоянии раненых в результате российской атаки. Характер травм свидетельствует об использовании врагом кассетных боеприпасов.

Также сегодня россияне дважды обстреливали Николаев.