На Одещині дівчина тричі тікала з дому, бо не хоче їхати за кордон

Поліцейський поруч зі знайденою дівчиною. Фото: поліція Одещини

Чотирнадцятирічна мешканка Роздільної тричі за місяць тікала з дому. Таким чином дівчина виказує батькам небажання їхати за кордон.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 13 листопада.

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До правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив про зникнення доньки. Він відправив дівчину автобусом до матері, яка проживає за кордоном. Але до місця призначення вона не доїхала й перестала виходити на зв'язок.

Протягом місяця дівчина тікала вже двічі. Поліцейські знаходили її в Одесі. Цього разу шукали також на Львівщині, звідки її мала забрати мама.

Не хотіла їхати

Дівчину розшукали в Одесі. Вона розповіла, що доїхала автобусом, на який її посадив батько, до Вінниці, а там сіла на зворотній рейс. Ніч дитина провела в дорозі, а вранці прибула до Одеси. Дівчина заявила, що не хоче їхати за кордон до матері.

З дитиною та її батьком провели профілактичну бесіду. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, в Одесі малолітня дівчинка пограбувала супермаркет майже на 2 тис. грн. Також ми писали про підлітка з Одещини, який втік з дому через сварку з однокласниками.