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Не хочет за границу — на Одесчине разыскали юную беглянку

13 ноября 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области девушка трижды сбегала из дома, потому что не хочет ехать за границу
Полицейский рядом с найденной девушкой. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Четырнадцатилетняя жительница Раздельной три раза за месяц сбегала из дома. Таким образом, девушка выражает родителям нежелание ехать за границу.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 13 ноября.

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К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил об исчезновении дочери. Он отправил девушку автобусом к матери, проживающей за границей. Но до места назначения она не доехала и перестала выходить на связь.

В течение месяца девушка сбегала уже дважды. Полицейские находили ее в Одессе. На этот раз искали также во Львовской области, откуда ее должна была забрать мама.

Не хотела ехать

Девушку разыскали в Одессе. Она рассказала, что доехала автобусом, на который ее посадил отец, до Винницы, а там села на обратный рейс. Ночь ребенок провела в дороге, а утром прибыла в Одессу. Девушка заявила, что не хочет ехать за границу к матери.

С ребенком и его отцом провели профилактическую беседу. Кроме того, правоохранители решают вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Одессе малолетняя девочка ограбила супермаркет почти на 2 тыс. грн. Также мы писали о подростке из Одесчины, сбежавшем из дома из-за ссоры с одноклассниками.

полиция розыск Одесская область Одесская ОГА дети

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