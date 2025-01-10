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Не хотіла відпускати додому — одеситка зарізала гостя

10 січня 2025 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеситка зарізала гостя, бо не хотіла його відпускати
Поліція затримала підозрювану. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Київському районі 34-річна жінка запросила до себе 61-річного приятеля. А коли той зібрався йти додому, вирішила йому завадити за допомогою ножа.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 10 січня. 

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Що сталося

Чоловік і жінка разом випивали. Господині не сподобалося, що гість йде. Вона схопила ніж, наздогнала його на сходовому майданчику й вдарила у живіт. Після цього жінка пішла додому. Пораненого побачив перехожий і викликав "швидку". Потерпілого госпіталізували. Йому діагностували проникаюче поранення черевної порожнини з травмуванням печінки та внутрішньою кровотечею. За кілька днів чоловік помер у лікарні.

Що загрожує жінці

Нападницю затримали. Їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя. За цей злочин їй загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, в Одесі затримали неадекватного чоловіка, який з ножем ломився до квартир сусідів. Також ми повідомляли про затримання підлітка. Він прийшов у гості до дорослого чоловіка, порізав його, вкрав техніку й угнав авто.

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