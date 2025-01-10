Одесситка зарезала гостя, потому что не хотела его отпускать

Полиция задержала подозреваемую. Фото: полиция Одесской области

В Киевском районе 34-летняя женщина пригласила к себе 61-летнего приятеля. А когда тот собрался идти домой, решила ему помешать с помощью ножа.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в п'пятницу, 10 января.

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Что произошло

Мужчина и женщина вместе выпивали. Хозяйке не понравилось, что гость уходит. Она схватила нож, догнала его на лестничной площадке и ударила в живот. После этого женщина пошла домой. Раненого увидел прохожий и вызвал "скорую". Пострадавшего госпитализировали. Ему диагностировали проникающее ранение брюшной полости с травмированием печени и внутренним кровотечением. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

Что грозит женщине

Нападавшую задержали. Ей сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни. За это преступление ей грозит до восьми лет заключения. Сейчас женщина находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в Одессе задержали неадекватного мужчину, который с ножом ломился в квартиры соседей. Также мы сообщали о задержании подростка. Он пришел в гости к взрослому мужчине, порезал его, украл технику и угнал авто.