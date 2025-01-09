В Одесі підліток порізав товариша по чарці, пограбував і розбив його авто

Поліція затримала підлітка. Фото: поліція Одеської області

Для 33-річного одесита знайомство з 17-річним хлопцем обернулося безліччю неприємностей. Підліток відправив чоловіка у лікарню, вкрав цінні речі й розбив машину потерпілого.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 9 січня.

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Що накоїв підліток

Інцидент трапився у Хаджибейському районі під час комендантської години. Старший чоловік запросив хлопця до себе, щоби разом випити. Під час застілля підліток схопив кухонний ніж і декілька разів вдарив ним господаря. Потім гість забрав з квартири ноутбуки, телефони, ігрову приставку та ключі від Citroen господаря. Він поїхав з місця злочину на викраденій автівці. Втім, водити викрадач не вмів, до того ж, був п'яний, тому врізався у припарковані машини, кинув автомобіль разом з привласненою технікою і втік.

Пораненого чоловіка виявив сусід. Він викликав "швидку" та поліцію. Потерпілого госпіталізували. В нього діагностували проникаючі ножові поранення грудей, різані рани на обличчі та шиї, а також пневмоторакс, шок та анемію. Він у важкому стані.

Що загрожує підлітку

Хлопця розшукали та затримали менше ніж за пів години. Пояснювати свої дії він відмовився. Затриманому повідомили про підозру у розбої, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та викраденні авто. Нині він перебуває під вартою. Якщо суд визнає підлітка винним, він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років. Також йому "світить" штраф за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Одесі чоловік зарізав рідного батька й намагався сховатися від правоохоронців у гаражі. Також на Одещині під час сімейного застілля небіж порізав дядька.