Одесит зарізав батька і намагався сховатися

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: поліція Одеської області

Сімейне застілля в Одесі закінчилося трагедією. Син смертельно поранив рідного батька, а потім намагався сховатися від правоохоронців.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 7 січня.

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Що трапилось

Батько з 35-річним сином разом вживали алкоголь, коли посварилися. Молодший чоловік вдарив старшого ножем у стегно, а потім попросив сусідку викликати "швидку". Потерпілого відвезли до лікарні, де він помер.

Намагався сховатися

Нападник ховався у гаражі, але його виявив службовий пес правоохоронців. Чоловік намагався переконати слідчих, що батько сам поранився, але зрештою зізнався у скоєному. Йому повідомили про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Максимальне покарання за цей злочин — десять років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині судили військового, який до смерті забив товариша. Також мешканець області вбив знайомого, бо той нібито скривдив його падчерку.