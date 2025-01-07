Одесит зарізав батька і намагався сховатися

Зарізав батька і сховався у гаражі — жорстокий злочин в Одесі
Сімейне застілля в Одесі закінчилося трагедією. Син смертельно поранив рідного батька, а потім намагався сховатися від правоохоронців.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 7 січня.
Що трапилось
Батько з 35-річним сином разом вживали алкоголь, коли посварилися. Молодший чоловік вдарив старшого ножем у стегно, а потім попросив сусідку викликати "швидку". Потерпілого відвезли до лікарні, де він помер.
Намагався сховатися
Нападник ховався у гаражі, але його виявив службовий пес правоохоронців. Чоловік намагався переконати слідчих, що батько сам поранився, але зрештою зізнався у скоєному. Йому повідомили про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Максимальне покарання за цей злочин — десять років ув'язнення.
Нагадаємо, на Одещині судили військового, який до смерті забив товариша. Також мешканець області вбив знайомого, бо той нібито скривдив його падчерку.
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