Одессит зарезал отца и пытался скрыться

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесской области

Семейное застолье в Одессе закончилось трагедией. Сын смертельно ранил родного отца, а затем пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 7 января.

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Что случилось

Отец с 35-летним сыном вместе употребляли алкоголь, когда поссорились. Младший мужчина ударил старшего ножом в бедро, а затем попросил соседку вызвать "скорую". Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался.

Пытался скрыться

Нападавший прятался в гараже, но его обнаружил служебный пес правоохранителей. Мужчина пытался убедить следователей, что отец сам поранился, но в итоге признался в содеянном. Ему сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Максимальное наказание за это преступление — десять лет заключения.

Напомним, в Одесской области судили военного, который до смерти забил товарища. Также житель области убил знакомого, потому что тот якобы обидел его падчерицу.