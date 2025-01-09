В Одессе подросток порезал собутыльника, ограбил и разбил его авто

Полиция задержала подростка. Фото: полиция Одесской области

Для 33-летнего одессита знакомство с 17-летним парнем обернулось множеством неприятностей. Подросток отправил мужчину в больницу, украл ценные вещи и разбил машину потерпевшего.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 9 января.

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Что натворил подросток

Инцидент произошел в Хаджибейском районе во время комендантского часа. Старший мужчина пригласил парня к себе, чтобы вместе выпить. Во время застолья подросток схватил кухонный нож и несколько раз ударил им хозяина. Затем гость забрал из квартиры ноутбуки, телефоны, игровую приставку и ключи от Citroen хозяина. Он уехал с места преступления на похищенной машине. Впрочем, водить похититель не умел, к тому же, был пьян, поэтому врезался в припаркованные машины, бросил автомобиль вместе с присвоенной техникой и убежал.

Раненого мужчину обнаружил сосед. Он вызвал "скорую" и полицию. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали проникающие ножевые ранения груди, резаные раны на лице и шее, а также пневмоторакс, шок и анемию. Он в тяжелом состоянии.

Что грозит подростку

Паренька разыскали и задержали меньше чем за полчаса. Объяснять свои действия он отказался. Задержанному сообщили о подозрении в разбое, причинении тяжких телесных повреждений и угоне авто. Сейчас он находится под стражей. Если суд признает подростка виновным, он может попасть за решетку на пятнадцать лет. Также ему "светит" штраф за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в Одессе мужчина зарезал родного отца и пытался скрыться от правоохранителей в гараже. Также в Одесской области во время семейного застолья племянник порезал дядю.