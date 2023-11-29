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Не може проїхати навіть "швидка" — ситуація на трасі Одеса-Рені

29 листопада 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Не може проїхати навіть "швидка" — ситуація на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 15:00 на трасі Одеса — Рені ускладнено рух протягом усього маршруту до Паланки. Наразі у заторах перебувають не тільки й вантажівки, а й рейсові автобуси та легкові авто. На обʼїзній дорозі через Теплодар також спостерігається скупчення машин.  

Про це Новини.LIVE дізналися від очевидців, які застрягли у заторі. 

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Черги на Паланку

Найкоротший маршрут до молдавського КПП наразі складає 1 годину 42 хвилини, тож радимо утриматися від далеких поїздок. 

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Крім того, наразі машини намагаються усіляко обʼїхати затор по узбіччях та зустрічних смугах, що створює додаткові проблеми та небезпеку для транспортних засобів. Наразі рух на міжнародній трасі майже зупинився. Великогабаритні фури третю добу стоять у чергах прямо на проїжджій частині. 

Ситуація на дорогах області

Наразі проїзд на дорогах загального користування повністю відновлено для усіх видів транспорту. Рух залишається перекритим  для всіх категорій на  автодорозі Миколаївської області Т-15-10 "Арбузинка — Нова Одеса".

Нагадаємо, Протягом трьох днів в Одесі вирувала негода. Сильний вітер повалив сотні дерев та десятки великих гілок у різних районах, частина міста на деякий час залишилася паралізованою через обірвані лінії живлення електротранспорту.

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