Не может проехать даже "скорая" — ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: коллаж

По состоянию на 15:00 на трассе Одесса – Рени затруднено движение на протяжении всего маршрута в Паланку. Сейчас в пробках находятся не только грузовики, но и рейсовые автобусы и легковые авто. На объездной дороге через Теплодар также наблюдается скопление машин.

Об этом Новини.LIVE узнали от очевидцев, застрявших в пробке.

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Очереди на Паланку

Самый короткий маршрут в молдавское КПП сейчас составляет 1 час 42 минуты, поэтому советуем воздержаться от дальних поездок.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Кроме того, машины пытаются всячески объехать пробку по обочинам и встречным полосам, что создает дополнительные проблемы и опасность для транспортных средств. В настоящее время движение на международной трассе почти остановилось. Крупногабаритные фуры третьи сутки стоят в очередях прямо на проезжей части.

Ситуация на дорогах области

Проезд на дорогах общего пользования полностью восстановлен для всех видов транспорта. Движение остается перекрытым для всех категорий на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

Напомним, в течение трех дней в Одессе бушевала непогода. Сильный ветер повалил сотни деревьев и десятки крупных ветвей в разных районах, часть города на время осталась парализованной из-за оборванных линий питания электротранспорта.