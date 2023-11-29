Внаслідок негоди в Одесі повалено 400 дерев, — міськрада

Повалені дерева в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Протягом трьох днів в Одесі вирувала негода. Сильний вітер повалив сотні дерев та десятки великих гілок у різних районах, частина міста на деякий час залишилася паралізованою через обірвані лінії живлення електротранспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії станом на ранок 29 листопада 2023 року в Одесі відомо про повалення 310 дерев та 90 великих гілок. Заявки ще надходять. Наразі вже відпрацьовані 243 виїзди.

"Від повалених дерев та гілок найперше звільняють дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирають дерева, які заважають проїзду до соціально значущих об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах

Наразі фахівці КП "Міські дороги" виконують роботи з розчищення решіток зливових стоків від опалого листя, гілок та випадкового сміття. За допомогою спецтехніки проводиться промивання рукавів дощових колекторів.

Гарячі лінії допомоги в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, станом на 29 листопада внаслідок шторму в Одеській області без світла залишається 54 тисячі родин. Наразі ремонту потребують півтори тисячі підстанцій регіону, найскладніша ситуація в Одеському та Ізмаїльському районах.