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В результате непогоды в Одессе повалено 400 деревьев, — горсовет

29 ноября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В результате непогоды в Одессе повалено 400 деревьев, — горсовет
Сваленные деревья в Одессе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение трех дней в Одессе бушевала непогода. Сильный ветер повалил сотни деревьев и десятки крупных веток в разных районах, часть города на время осталась парализованной из-за оборванных линий электротранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии по состоянию на утро 29 ноября 2023 года, в Одессе известно о свержении 310 деревьев и 90 крупных веток. Заявки еще не поступают. В настоящее время уже отработаны 243 выезда.

"От поваленных деревьев и веток в первую очередь освобождают дороги, автомагистрали, пешеходные дорожки, а также убирают деревья, мешающие проезду к социально значимым объектам", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на дорогах

Сейчас специалисты КП "Городские дороги" выполняют работы по расчистке решеток ливневых стоков от опавших листьев, веток и случайного мусора. С помощью спецтехники производится промывка рукавов дождевых коллекторов.

Горячие линии помощи в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, по состоянию на 29 ноября, в результате шторма, в Одесской области без света остается 54 тысячи семей. В настоящее время в ремонте нуждаются полторы тысячи подстанций региона, самая сложная ситуация в Одесском и Измаильском районах.

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