В Одесі вшанували жертв Голокосту

Вшанування жертв Голокосту в Одесі. Фото: Одеська мерія

Одеса відзначила річницю одного з найбільших злочинів Другої світової війни — жорстокого масового вбивства тисяч євреїв. Біля пам'ятного знаку відбулася траурна церемонія.

Про це повідомили в Одеській мерії.

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У церемонії взяли участь учасники регіональної Асоціації євреїв-колишніх в’язнів гетто, нащадки і родичі загиблих, а також представники влади і небайдужі одесити.

Вшанування жертв Голокосту в Одесі. Фото: Одеська мерія

Вшанування жертв Голокосту в Одесі. Фото: Одеська мерія

Спалили живцем

Рівно 83 роки тому, 23 жовтня 1941 року нацистські окупанти спалили живцем понад 25 тисяч одеських євреїв на території артилерійських складів на 3-й станції Люстдорфської дороги. Зараз там встановлений пам'ятник жертвам нацизму.

Вшанування жертв Голокосту в Одесі. Фото: Одеська мерія

Вшанування жертв Голокосту в Одесі. Фото: Одеська мерія

Нагадаємо, в Одесі пройшли урочистості до Дня захисників і захисниць України. Також одеситам розповіли про 86 днів оборони Маріуполя.