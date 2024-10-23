В Одессе почтили жертв Холокоста

Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Одесса отметила годовщину одного из крупнейших преступлений Второй мировой войны — жестокого массового убийства тысяч евреев. У памятного знака прошла траурная церемония.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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В церемонии приняли участие участники региональной Ассоциации евреев-бывших узников гетто, потомки и родственники погибших, а также представители власти и неравнодушные одесситы.

Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Сожгли заживо

Ровно 83 года назад, 23 октября 1941 года нацистские оккупанты сожгли заживо более 25 тысяч одесских евреев на территории артиллерийских складов на 3-й станции Люстдорфской дороги. Сейчас там установлен памятник жертвам нацизма.

Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Напомним, в Одессе прошли торжества ко Дню защитников и защитниц Украины. Также одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя.