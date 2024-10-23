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Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото

23 октября 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе почтили жертв Холокоста
Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесса отметила годовщину одного из крупнейших преступлений Второй мировой войны — жестокого массового убийства тысяч евреев. У памятного знака прошла траурная церемония.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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В церемонии приняли участие участники региональной Ассоциации евреев-бывших узников гетто, потомки и родственники погибших, а также представители власти и неравнодушные одесситы.

Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото - фото 1
Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия
Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото - фото 2
Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Сожгли заживо

Ровно 83 года назад, 23 октября 1941 года нацистские оккупанты сожгли заживо более 25 тысяч одесских евреев на территории артиллерийских складов на 3-й станции Люстдорфской дороги. Сейчас там установлен памятник жертвам нацизма.

Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото - фото 3
Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия
Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото - фото 4
Почтение памяти жертв Холокоста в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Напомним, в Одессе прошли торжества ко Дню защитников и защитниц Украины. Также одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя.

Вторая мировая война Одесса память Холокост Новости Одессы

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