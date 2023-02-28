На Одещині підприємця оштрафували на 43 мільйони

Справа розглядалась судами неодноразово

В Одеській області підприємець не оформив трудові договори з 388 водіями. За це він був оштрафований на 43 мільйони.

Про це стало відомо з рішення касаційного суду.

"Верховний Суд, провівши касаційний розгляд справи дійшов висновку про те, що суди попередніх інстанцій задовольнили цей позов помилково і порушили норми процесуального права, у зв`язку з чим ухвалили судові рішення, які не відповідають закону та підлягають скасуванню, з ухваленням нового судового рішення про відмову в задоволенні позову", — йдеться в рішенні суду.

Зазначимо, підприємці та самозайняті одесити скоро зможуть ознайомитися з оновленою системою оплати податків. Нововведення очікується 1 квітня, але є умови.Тепер сплачувати податки можна буде за допомогою електронного гаманця: готівкою, безготівково та за допомогою електронних коштів.

Нагадаємо, у червні 2020 року керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту дитячого майданчика. Внаслідок таких протиправних дій обласному бюджету завдано майже 100 тисяч гривень шкоди.

Також на Одещині викрили чергову масштабну схему розкрадання державних коштів. Керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 млн грн. Ймовірно, вони заробляли на закупівлях продуктів для ЗСУ.