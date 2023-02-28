В Одесской области предпринимателя оштрафовали на 43 миллиона

Дело рассматривалось судами неоднократно

В Одесской области предприниматель не оформил трудовых договоров с 388 водителями. За это он был оштрафован на 43 миллиона.

Об этом стало известно по решению кассационного суда.

"Верховный Суд, проведя кассационное рассмотрение дела, пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций удовлетворили этот иск ошибочно и нарушили нормы процессуального права, в связи с чем приняли судебные решения, не соответствующие закону и подлежащие отмене, с принятием нового судебного решения об отказе в удовлетворении иска", — говорится в решении суда.

Отметим, что предприниматели и самозанятые одесситы скоро смогут ознакомиться с обновленной системой оплаты налогов. Нововведение ожидается 1 апреля, но есть условия. Теперь платить налоги можно будет с помощью электронного кошелька: наличными, безналично и с помощью электронных средств.

Напомним, в июне 2020 года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта детской площадки. В результате таких противоправных действий областному бюджету нанесен почти 100 тысяч гривен ущерба.

Также в Одесской области разоблачили очередную масштабную схему хищения государственных средств. Руководство и должностные лица Одесской Областной военной администрации подозревают в растрате более 7 млн грн. По всей вероятности, они зарабатывали на закупках продуктов для ВСУ.