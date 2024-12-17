Одеситку намагалися обманути у парфумерному магазині

Жінка обирає парфуми. Фото: ілюстративне/freepik

У мережі шириться відео, на якому одеситка стверджує, що її намагалися обманути у магазині парфумерії та косметики Brocard. Дівчина говорить, що її не попередили про умови дії сертифікату, а потім відмовлялися повертати за нього гроші.

Ролик поширили місцеві Telegram-канали.

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Що сталося

Авторка відео розповідає, що подарувала родичці на день народження сертифікат на 4 тис. грн. Та вирішила витратити гроші на парфуми, які продавалися зі знижкою. Але касирка сказала дівчатам, що при використанні сертифікату знижки не діють. За словами одеситки, під час купівлі її про це не попередили. Щоправда, ця інформація міститься у самому сертифікаті, а також на касі, але не на видному місці.

Коли авторка відео попросила повернути їй гроші, касирка відмовила. Вона буцімто заявила, що сертифікати поверненню чи обміну не підлягають.

"Я кажу: це як? Це що, засоби особистої гігієни? Нам відмовляли повертати гроші", — обурюється дівчина.

Вирішити питання вдалося тільки після того, яка одеситка звернулася до служби підтримки мережі.

Нагадаємо, в одеському супермаркеті покупець придбав цукерки, в яких виявилися личинки. Раніше мережу обурив ресторан в Одесі — він вимагав у відвідувачів окрему плату за користування туалетом.