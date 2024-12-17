Одесситку пытались обмануть в парфюмерном магазине

Женщина выбирает духи. Фото иллюстративное: freepik

В сети распространяется видео, на котором одесситка утверждает, что ее пытались обмануть в магазине парфюмерии и косметики Brocard. Девушка говорит, что ее не предупредили об условиях сертификата, а затем отказывались возвращать за него деньги.

Ролик распространили местные Telegram-каналы.

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Что произошло

Автор видео рассказывает, что подарила родственнице на день рождения сертификат на 4 тыс. грн. Та решила потратить деньги на парфюмерию, которая продавалась со скидкой. Но кассирша сказала девушкам, что при использовании сертификата скидки не действуют. По словам одесситки, при покупке ее об этом не предупредили. Правда, эта информация содержится в самом сертификате, а также на кассе, но не на видном месте.

Когда автор видео попросила вернуть ей деньги, кассирша отказала. Она якобы заявила, что сертификаты возврату или обмену не подлежат.

"Я говорю: это как? Это что, средства личной гигиены? Нам отказывали возвращать деньги", — возмущается девушка.

Решить вопрос удалось только после того, какая одесситка обратилась в службу поддержки сети.

Напомним, в одесском супермаркете покупатель приобрел конфеты, в которых оказались личинки. Ранее сеть возмутила ресторан в Одессе — он потребовал у посетителей отдельную плату за пользование туалетом.