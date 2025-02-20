Чоловік на Одещині ухилявся від мобілізації

Не прийшов за повісткою — на Одещині судили ухилянта
Мешканець Одещини не з'явився у територіальний центр комплектування за повісткою, у якій розписався. На чоловіка відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Чоловік не з'явився до ТЦК та СП навіть після письмового попередження та не вніс відомості необхідні для військового обліку: адресу проживання, номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти та стан здоров`я для визначення придатності до військової служби. А підстав для отримання відстрочки від призову при цьому не мав.
Рішення суду
Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст.337 Кримінального Кодексу України (ухилення від військового обліку). За що призначив йому штрафу у розмірі 5100 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив позашляховика в Одесі. А також про одесита, якого вербували в армію РФ.
Читайте Новини.LIVE!