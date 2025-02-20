Чоловік на Одещині ухилявся від мобілізації

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: Спіраль

Мешканець Одещини не з'явився у територіальний центр комплектування за повісткою, у якій розписався. На чоловіка відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік не з'явився до ТЦК та СП навіть після письмового попередження та не вніс відомості необхідні для військового обліку: адресу проживання, номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти та стан здоров`я для визначення придатності до військової служби. А підстав для отримання відстрочки від призову при цьому не мав.

Рішення суду

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст.337 Кримінального Кодексу України (ухилення від військового обліку). За що призначив йому штрафу у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив позашляховика в Одесі. А також про одесита, якого вербували в армію РФ.