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Не прийшов за повісткою — на Одещині судили ухилянта

20 лютого 2025 22:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чоловік на Одещині ухилявся від мобілізації
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: Спіраль
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Мешканець Одещини не з'явився у територіальний центр комплектування за повісткою, у якій розписався. На чоловіка відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік не з'явився до ТЦК та СП навіть після письмового попередження та не вніс відомості необхідні для військового обліку: адресу проживання, номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти та стан здоров`я для визначення придатності до військової служби. А підстав для отримання відстрочки від призову при цьому не мав.

Рішення суду

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст.337 Кримінального Кодексу України (ухилення від військового обліку). За що призначив йому штрафу у розмірі  5100 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив позашляховика в Одесі. А також про одесита, якого вербували в армію РФ.

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