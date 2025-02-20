Мужчина в Одесской области уклонялся от мобилизации

Судейский молоток. Фото иллюстративное: Спираль

Житель Одесской области не явился в территориальный центр комплектования по повестке, в которой расписался. На мужчину открыли уголовное производство и направили дело в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Мужчина не явился в ТЦК и СП даже после письменного предупреждения и не внес сведения необходимые для воинского учета: адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и состояние здоровья для определения пригодности к военной службе. А оснований для получения отсрочки от призыва при этом не имел.

Решение суда

Суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст.337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от воинского учета). За что назначил ему штраф в размере 5 100 (пять тысяч сто) гривен.

Напомним, недавно мы писали о подрыве внедорожника в Одессе. А также об одессите, которого вербовали в армию РФ.