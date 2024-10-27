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Не тільки очільник ОВА — Кіпер став головним футболістом Одещини

27 жовтня 2024 09:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Олег Кіпер — новий голова Одеської обласної футбольної асоціації
Конференція Одеської обласної футбольної асоціації. Фото: FootballRegionOdesa
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На конференції Одеської обласної футбольної асоціації Олега Кіпера обрали головою організації. За його кандидатуру проголосували всі члени журі. 

Про це повідомили на сторінці Одеської обласної футбольної асоціації.

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Допис асоціації. Фото: скриншот

Кіпер став футболістом

В Одесі відбулася VII Конференція Одеської обласної футбольної асоціації (ООФА), де одним із головних питань було обрання нового голови організації. За результатами голосування делегати конференції одностайно обрали Олега Кіпера на посаду голови. За його кандидатуру проголосували 30 з 31 делегата, сам Кіпер утримався від голосування. На конференції був присутній президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Новий очільник ООФА має амбітні плани щодо розвитку футболу в області та зміцнення позицій регіональних команд на національній арені.

Одеська обласна футбольна асоціація: що відомо

Це громадська спортивна спілка, заснована 21 листопада 1991 року. Є колективним членом Української асоціації футболу. Головна мета її діяльності — сприяння розвитку та популяризації футболу в Одеській області.

Нагадаємо, Олег Кіпер відсудив собі право на пенсію за вислугою років як колишній працівник прокуратури. Раніше очільник Одеської ОВА розповідав про свою зарплату.

Одеса Олег Кіпер футбол Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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