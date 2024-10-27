Олег Кипер — новый глава Одесской областной футбольной ассоциации

Конференция Одесской областной футбольной ассоциации Фото: FootballRegionOdesa

На конференции Одесской областной футбольной ассоциации Олег Кипер избран председателем организации. За его кандидатуру проголосовали все члены жюри.

Об этом сообщили на странице Одесской областной футбольной ассоциации.

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Кипер стал футболистом

В Одессе состоялась VII Конференция Одесской областной футбольной ассоциации (ООФА), где одним из главных вопросов было избрание нового председателя организации. По результатам голосования делегаты конференции единогласно избрали Олега Кипера на должность главы. За его кандидатуру проголосовали 30 из 31 делегата, сам Кипер воздержался от голосования. На конференции присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Новый глава ООФА имеет амбициозные планы развития футбола в области и укрепления позиций региональных команд на национальной арене.

Одесская областная футбольная ассоциация: что известно

Это общественный спортивный союз, основанный 21 ноября 1991 года. Является коллективным членом Украинской ассоциации футбола. Главная цель ее деятельности — содействие развитию и популяризации футбола в Одесской области.

Напомним, Олег Кипер отсудил себе право на пенсию по выслуге лет как бывший работник прокуратуры. Ранее глава Одесской ОВА рассказывал о своей зарплате.