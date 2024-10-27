Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не только глава ОВА — Кипер стал главным футболистом Одесчины arrow

Не только глава ОВА — Кипер стал главным футболистом Одесчины

27 октября 2024 09:49
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Олег Кипер — новый глава Одесской областной футбольной ассоциации
Конференция Одесской областной футбольной ассоциации Фото: FootballRegionOdesa
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На конференции Одесской областной футбольной ассоциации Олег Кипер избран председателем организации. За его кандидатуру проголосовали все члены жюри.

Об этом сообщили на странице Одесской областной футбольной ассоциации.

Читайте также:
Не только глава ОВА – Кипер стал главным футболистом Одесщины - фото 1
Сообщение ассоциации. Фото: скриншот

Кипер стал футболистом

В Одессе состоялась VII Конференция Одесской областной футбольной ассоциации (ООФА), где одним из главных вопросов было избрание нового председателя организации. По результатам голосования делегаты конференции единогласно избрали Олега Кипера на должность главы. За его кандидатуру проголосовали 30 из 31 делегата, сам Кипер воздержался от голосования. На конференции присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Новый глава ООФА имеет амбициозные планы развития футбола в области и укрепления позиций региональных команд на национальной арене.

Одесская областная футбольная ассоциация: что известно

Это общественный спортивный союз, основанный 21 ноября 1991 года. Является коллективным членом Украинской ассоциации футбола. Главная цель ее деятельности — содействие развитию и популяризации футбола в Одесской области.

Напомним, Олег Кипер отсудил себе право на пенсию по выслуге лет как бывший работник прокуратуры. Ранее глава Одесской ОВА рассказывал о своей зарплате.

Одесса Олег Кипер футбол Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:49 Стало известно, кто из глав МСЭК имеет самое большое состояние

10:16 Ночной масштабный пожар в Одессе — фото

10:11 Поляк пытался вывезти из Украины старинные монеты

10:04 Ночная атака дронов — сколько целей сбила ПВО

09:54 Украинский боксер Черкашин выиграл чемпионский титул

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

09:51 В Харькове прокурор подал в суд из-за недоплаты 124 грн

09:49 Не только глава ОВА — Кипер стал главным футболистом Одесчины

09:44 После удара Израиля разрушено производство ракет в Иране, — Axios

09:35 На Сумщине ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России

09:30 Исключенные из учета мужчины должны явиться в ТЦК — причина

10:49 Стало известно, кто из глав МСЭК имеет самое большое состояние

10:16 Ночной масштабный пожар в Одессе — фото

10:11 Поляк пытался вывезти из Украины старинные монеты

10:04 Ночная атака дронов — сколько целей сбила ПВО

09:54 Украинский боксер Черкашин выиграл чемпионский титул

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

09:51 В Харькове прокурор подал в суд из-за недоплаты 124 грн

09:49 Не только глава ОВА — Кипер стал главным футболистом Одесчины

09:44 После удара Израиля разрушено производство ракет в Иране, — Axios

09:35 На Сумщине ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России

09:30 Исключенные из учета мужчины должны явиться в ТЦК — причина

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре