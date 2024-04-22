Не витримав та втік до Молдови — на Одещині прикордонник лишив воїнську службу

Прикордонник неподалік держкордону. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба

У селі на Одещині прикордонник під час патрулювання вирішив втекти до сусідньої країни. Чоловік залишив військову форму та зброю, після чого вирушив до Молдови. У цей час його напарник спав.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.



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Деталі втечі

Подія сталася у селі Серпневе Тарутинського району. Там прикордонниками служили два брати — Андрій та Костянтин Кисельови. Один з братів вирішив більше не служити у лавах ЗСУ та втекти на територію Молдови.

"Бро пішов у Молдову, а мене криють 120 ракети, я протримаюсь", — розповів його брат в соцмережі.

Виявилось, що поки напарник спав, Костянтин перевдягнувся в цивільне, залишив військову форму та зброю біля дерева та перейшов за кордон України.

Інші спроби втечі до Молдови

Раніше ми писали, що прикордонники Подільського загону виявили групу порушників, які намагались втекти до самопроголошеного Придністров'я. Охоронцям кордону вдалось викрити і перевізників, наразі усіх фігурантів затримали.

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники викрили "багатодітного батька", який намагався виїхати з України. Підставою для такої подорожі мали слугувати свідоцтва про народження трьох дітей, проте два документи виявились підробками.