Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не выдержал и бежал в Молдову — в Одесской области пограничник оставил воинскую службу arrow

Не выдержал и бежал в Молдову — в Одесской области пограничник оставил воинскую службу

22 апреля 2024 13:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не выдержал и бежал в Молдову — в Одесской области пограничник оставил воинскую службу
Пограничник недалеко от госграницы. Иллюстративное фото: Госпогранслужба
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В селе в Одесской области пограничник во время патрулирования решил бежать в соседнюю страну. Мужчина оставил военную форму и оружие, после чего скрылся в Молдове. В это время его напарник спал.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Детали побега

Событие произошло в селе Августовское Тарутинского района. Там пограничниками служили два брата – Андрей и Константин Киселевы. Один из братьев решил больше не служить в рядах ВСУ и убежать на территорию Молдовы.

"Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120 ракеты, я продержусь" , — рассказал его брат в соцсети.

Оказалось, что, пока напарник спал, Константин переоделся в гражданское, оставил военную форму и оружие у дерева и перешел за границу Украины.

Другие попытки побега в Молдову

Ранее мы писали, что пограничники Подольского отряда обнаружили группу нарушителей, пытавшихся бежать в самопровозглашенное Приднестровье. Охранникам границы удалось разоблачить и перевозчиков, пока всех фигурантов задержали.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили "многодетного отца", который пытался уехать из Украины. Основанием для такого путешествия должны были служить свидетельства о рождении троих детей, однако два документа оказались подделками.

Одесса
Молдова
пограничники
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри