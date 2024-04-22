Не выдержал и бежал в Молдову — в Одесской области пограничник оставил воинскую службу

Пограничник недалеко от госграницы. Иллюстративное фото: Госпогранслужба

В селе в Одесской области пограничник во время патрулирования решил бежать в соседнюю страну. Мужчина оставил военную форму и оружие, после чего скрылся в Молдове. В это время его напарник спал.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали побега

Событие произошло в селе Августовское Тарутинского района. Там пограничниками служили два брата – Андрей и Константин Киселевы. Один из братьев решил больше не служить в рядах ВСУ и убежать на территорию Молдовы.

"Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120 ракеты, я продержусь" , — рассказал его брат в соцсети.

Оказалось, что, пока напарник спал, Константин переоделся в гражданское, оставил военную форму и оружие у дерева и перешел за границу Украины.

Другие попытки побега в Молдову

Ранее мы писали, что пограничники Подольского отряда обнаружили группу нарушителей, пытавшихся бежать в самопровозглашенное Приднестровье. Охранникам границы удалось разоблачить и перевозчиков, пока всех фигурантов задержали.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили "многодетного отца", который пытался уехать из Украины. Основанием для такого путешествия должны были служить свидетельства о рождении троих детей, однако два документа оказались подделками.