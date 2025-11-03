Відео
Україна
Не всім по кишені — ціни на овочі у супермаркетах Одеси

Не всім по кишені — ціни на овочі у супермаркетах Одеси

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 19:38
Оновлено: 18:38
Ціни на овочі в Одесі — актуальна вартість у супермаркетах
Картопля у супермаркеты Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі стрімко дорожчають овочі. Ціни на продукти зросли настільки, що багато хто купує їх менше або шукає дешевші альтернативи. Подорожчали навіть ті культури, які традиційно вважалися доступними для кожного.

Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися актуальні ціни на овочі.

Здорожчання товарів

На прилавках супермаркетів усе помітніше зростання цін на овочі. Вартість залежить від сорту, регіону походження та умов вирощування. Дорожчають як тепличні, так і ґрунтові культури. Найвищі ціни зараз на імпортні овочі та продукцію з позначкою "органічна".

Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Ціна на капусту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на овочі в Одесі

Капуста:

  • Білоголова — 12,89 грн/кг,
  • молода — 24,19 грн/кг,
  • червона рання — 19,99 грн/кг,
  • пекінська — 28,19 грн/кг,
  • цвітна — 49,99 грн/кг,
  • броколі — 94,99 грн/кг.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Коренеплоди:

  • буряк скарлет — 14,90 грн/кг,
  • буряк митий — 16,90 грн/кг,
  • морква мита — 16,90 грн/кг,
  • редиска — 57,99 грн/кг,
  • редька японська Red Meat — 59,99 грн/кг,
  • картопля Коломбо — 17,99 грн/кг,
  • картопля рожева мита — 32,99 грн/кг.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Ціни на томати в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Огірки та томати:

  • огірок — 49,90 грн/кг,
  • огірок гладкий український — 159 грн/кг,
  • томат сливка — 144 грн/кг,
  • томант рожевий — 159 грн/кг.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Кошики з гарбузами. Фото: Новини.LIVE

Інші овочі:

  • гарбуз Славута мармуровий — 19,90 грн/кг,
  • гарбуз Джамбук органічний — 34,90 грн/кг,
  • баклажан особливий — 159 грн/кг,
  • гриби печериці — 149 грн/кг,
  • печериці королівські — 199 грн/кг,
  • часник — 159 грн/кг,
  • цибуля ріпчаста жовта — 6,99 грн/кг,
  • перець чилі органічний — 79,49 грн/250 г.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Часник на привку супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Ціни на більшість позицій продовжують зростати, особливо на тепличні овочі. Сезонні продукти поки залишаються доступнішими, однак загальна тенденція вказує на подорожчання.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують фрукти в одеських супермаркетах. А також ми писали про те, скільки одеситам треба буде заплатити за рибу та морські делікатеси.

Одеса продукти овочі Одеська область Новини Одеси ціни супермаркет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
