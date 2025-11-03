Цены на овощи в Одессе - актуальная стоимость в супермаркетах

Картофель в супермаркетах Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе стремительно дорожают овощи. Цены на продукты выросли настолько, что многие покупают их меньше или ищут более дешевые альтернативы. Подорожали даже те культуры, которые традиционно считались доступными для каждого.

Новини.LIVE посетили один из супермаркетов Одессы и узнали актуальные цены на овощи.

Подорожание товаров

На прилавках супермаркетов все заметнее рост цен на овощи. Стоимость зависит от сорта, региона происхождения и условий выращивания. Дорожают как тепличные, так и грунтовые культуры. Самые высокие цены сейчас на импортные овощи и продукцию с пометкой "органическая".

Цена на капусту в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на овощи в Одессе

Капуста:

Белокочанная — 12,89 грн/кг,

молодая — 24,19 грн/кг,

красная ранняя — 19,99 грн/кг,

пекинская — 28,19 грн/кг,

цветная — 49,99 грн/кг,

брокколи — 94,99 грн/кг.

Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Корнеплоды:

свекла скарлет — 14,90 грн/кг,

свекла мытая — 16,90 грн/кг,

морковь мытая — 16,90 грн/кг,

редис — 57,99 грн/кг,

редька японская Red Meat — 59,99 грн/кг,

картофель Коломбо — 17,99 грн/кг,

картофель розовый мыта — 32,99 грн/кг.

Цены на томаты в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Огурцы и томаты:

огурец — 49,90 грн/кг,

огурец гладкий украинский — 159 грн/кг,

томат сливка — 144 грн/кг,

томант розовый — 159 грн/кг.

Корзины с тыквами. Фото: Новини.LIVE

Другие овощи:

тыква Славута мраморная — 19,90 грн/кг,

тыква Джамбук органическая — 34,90 грн/кг,

баклажан особый — 159 грн/кг,

грибы шампиньоны — 149 грн/кг,

шампиньоны королевские — 199 грн/кг,

чеснок — 159 грн/кг,

лук репчатый желтый — 6,99 грн/кг,

перец чили органический — 79,49 грн/250 г.

Чеснок на прикормке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Цены на большинство позиций продолжают расти, особенно на тепличные овощи. Сезонные продукты пока остаются более доступными, однако общая тенденция указывает на подорожание.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты в одесских супермаркетах. А также мы писали о том, сколько одесситам надо будет заплатить за рыбу и морские деликатесы.