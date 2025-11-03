Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Не всем по карману — цены на овощи в супермаркетах Одессы

Не всем по карману — цены на овощи в супермаркетах Одессы

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:38
обновлено: 20:46
Цены на овощи в Одессе - актуальная стоимость в супермаркетах
Картофель в супермаркетах Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе стремительно дорожают овощи. Цены на продукты выросли настолько, что многие покупают их меньше или ищут более дешевые альтернативы. Подорожали даже те культуры, которые традиционно считались доступными для каждого. 

Новини.LIVE посетили один из супермаркетов Одессы и узнали актуальные цены на овощи.

Реклама
Читайте также:

Подорожание товаров

На прилавках супермаркетов все заметнее рост цен на овощи. Стоимость зависит от сорта, региона происхождения и условий выращивания. Дорожают как тепличные, так и грунтовые культуры. Самые высокие цены сейчас на импортные овощи и продукцию с пометкой "органическая".

Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Цена на капусту в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на овощи в Одессе

Капуста:

  • Белокочанная — 12,89 грн/кг,
  • молодая — 24,19 грн/кг,
  • красная ранняя — 19,99 грн/кг,
  • пекинская — 28,19 грн/кг,
  • цветная — 49,99 грн/кг,
  • брокколи — 94,99 грн/кг.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Корнеплоды:

  • свекла скарлет — 14,90 грн/кг,
  • свекла мытая — 16,90 грн/кг,
  • морковь мытая — 16,90 грн/кг,
  • редис — 57,99 грн/кг,
  • редька японская Red Meat — 59,99 грн/кг,
  • картофель Коломбо — 17,99 грн/кг,
  • картофель розовый мыта — 32,99 грн/кг.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Цены на томаты в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Огурцы и томаты:

  • огурец — 49,90 грн/кг,
  • огурец гладкий украинский — 159 грн/кг,
  • томат сливка — 144 грн/кг,
  • томант розовый — 159 грн/кг.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Корзины с тыквами. Фото: Новини.LIVE

Другие овощи:

  • тыква Славута мраморная — 19,90 грн/кг,
  • тыква Джамбук органическая — 34,90 грн/кг,
  • баклажан особый — 159 грн/кг,
  • грибы шампиньоны — 149 грн/кг,
  • шампиньоны королевские — 199 грн/кг,
  • чеснок — 159 грн/кг,
  • лук репчатый желтый — 6,99 грн/кг,
  • перец чили органический — 79,49 грн/250 г.
Ціни на овочі в супермаркетах Одеси
Чеснок на прикормке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Цены на большинство позиций продолжают расти, особенно на тепличные овощи. Сезонные продукты пока остаются более доступными, однако общая тенденция указывает на подорожание.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты в одесских супермаркетах. А также мы писали о том, сколько одесситам надо будет заплатить за рыбу и морские деликатесы.

Одесса продукты овощи Одесская область Новости Одессы цены супермаркет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации