Не змогли сховатись від собаки — на Одещині затримали групу ухилянтів
В Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти в Молдову. Двоє з них спробували втекти, проте службовий собака допоміг піймати порушників.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Подробиці схеми
Семеро чоловіків вирішили уникнути військового призову та втекти до Молдови. Для цього вони знайшли телеграм-канал, адмін якого надавав вказівки, але за свої послуги він просив по 80 000 з кожного призовника.
Так, усі семеро слідували вказівкам, проте їх помітили прикордонники. Пʼятьох чоловіків затримали одразу. Ще двоє — змінили свій маршрут, щоб відволікти увагу. Їх згодом знайшов службовий собака.
Яке покарання загрожує
На порушників складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду. Вони звинувачуються у спробі незаконного перетину кордону згідно ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Наразі їм загрожує накладення штрафу до 13 600 гривень.
Спроби перетину кордону на Одещині
Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.
Також ми писали, що на Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.
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