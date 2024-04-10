Не змогли сховатись від собаки — на Одещині затримали групу ухилянтів

Прикордонники та службовий собака затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти в Молдову. Двоє з них спробували втекти, проте службовий собака допоміг піймати порушників.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Подробиці схеми

Семеро чоловіків вирішили уникнути військового призову та втекти до Молдови. Для цього вони знайшли телеграм-канал, адмін якого надавав вказівки, але за свої послуги він просив по 80 000 з кожного призовника.

Так, усі семеро слідували вказівкам, проте їх помітили прикордонники. Пʼятьох чоловіків затримали одразу. Ще двоє — змінили свій маршрут, щоб відволікти увагу. Їх згодом знайшов службовий собака.

Яке покарання загрожує

На порушників складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду. Вони звинувачуються у спробі незаконного перетину кордону згідно ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Наразі їм загрожує накладення штрафу до 13 600 гривень.

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.