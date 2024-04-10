Не смогли укрыться от собаки — в Одесской области задержали группу уклонистов

Пограничники и служебная собака задержали уклонистов. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали семерых мужчин призывного возраста, которые пытались убежать в Молдову. Двое из них попытались скрыться, однако служебная собака помогла поймать нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Подробности схемы

Семь мужчин решили избежать военного призыва и бежать в Молдову. Для этого они обнаружили телеграмм-канал, админ которого предоставлял указания, но за свои услуги он просил по 80 000 с каждого призывника.

Таким образом, все семеро следовали указаниям, однако их заметили пограничники. Пятерых мужчин задержали сразу. Еще двое изменили свой маршрут, чтобы отвлечь внимание. Их впоследствии нашла служебная собака.

Какое наказание грозит

На нарушителей составлены админпротоколы, дела направлены в суд. Они обвиняются в попытке незаконного пересечения границы согласно ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Пока им грозит наложение штрафа до 13 600 гривен.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно добраться до Молдовы. Уклонники пытались двигаться незаметно и прятались в траве, но все равно их заметили с помощью дрона.