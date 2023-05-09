Небагатолюдна Алея Слави та посилена охорона: 9 травня в Одесі

Одесити покладають квіти. Фото: Новини.LIVE

Посилені наряди правоохоронців та одесити із букетами в руках — так сьогодні виглядають меморіальні комплекси міста. До них йдуть містяни, аби вшанувати пам’ять тих, хто боровся проти нацизму під час Другої світової війни.

Журналісти Новини.LIVE побували на Алеї Слави у центральному парку відпочинку ім. Шевченка, куди до пам’ятника Невідомому матросу містяни покладають квіти.

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День перемоги на Алеї Слави

Сьогодні меморіальні комплекси Одеси почали працювати з 06:00. Їх одразу взяли під посилену охорону наряди правоохоронців. Перші відвідувачі, за словами поліцейських, почали з’являтися на Алеї Слави ще о 07:00. Люди мовчки покладають квіти до Вічного вогню, після чого йдуть у своїх справах.

Одесити біля пам'ятника Невідомому матросу. Фото: Новини.LIVE

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, традиційно о 10:00 біля пам’ятника Невідомому матросу відбувалися урочисті марші та хода за участю військовослужбовців. Втім цього року через воєнний стан у країні такі заходи в Одесі скасовано, але ветерани організованою групою все ж таки прийшли до Вічного вогню та поклали квіти.

Стела біля Вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Для одеситки Наталі 9 травня — особливий день, бо в її родині всі боролися проти фашизму. Тому, каже жінка, їх подвиг варто пам’ятати та шанувати.

Одеситка Наталя про 9 травня. Фото: Новини.LIVE

"Для мене це дуже важливий день, бо у мене воював батько. Він пройшов із 1941-1945 року офіцером, помер з осколком в руці. У мене мати товаришувала із Яшею Гордієнко, він був зв’язківцем, а мати передавала своєму брату інформацію, зброю та допомагала боротися проти фашистів. Тому щороку я відвідую меморіал на Алеї Слави та покладаю квіти", — розповідає Наталя

Посилена охорона меморіальних комплексів

Традиційно на День перемоги одесити відвідують кілька меморіальних комплексів: площа 10 квітня, меморіал 411 батареї та Алею Слави. Публічну безпеку та порядок на території цих об’єктів забезпечують працівники Національної поліції, Національної гвардії та інші представники Сил оборони. Вибухотехніки та кінологи обстежили територію на наявність небезпечних предметів. На місцях у громадян перевіряють документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів.

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Одесит Віктор Васильович попри свій поважний вік прийшов на Алею Слави разом із дружиною, аби віддати шану героям, які поклали життя, щоб захистити Україну від нацистських окупантів. Чоловік каже, що будь-яка війна — це мільйони людських смертей та зруйнованих життів, про це не варто забувати.

Віктор Васильович покладає квіти. Фото: Новини.LIVE

"Із покоління в покоління пам’ять має бути вічна про подвиг наших героїв, бійців, дідусів та прадідів. Кожен на планеті має знати, якою ціною здобувається мир",— наголошує Віктор Васильович.

73 дні Одеса тримала оборону, перебуваючи в оточенні. Були проблеми з водою та харчуванням. Потім місто довелося здати, і два з половиною роки воно перебувало під окупацією. З кожним днем очевидців тих подій, а тим більше учасників, стає дедалі менше. Практично у кожній одеській сім'ї є свої історії, пов'язані з другою світовою — найчастіше вони сумні. Розповідають їх неохоче, кажуть, що головне пам'ятати тих, кого вже поруч немає.

Аристарх про вшанування подвигу полеглих бійців. Фото: Новини.LIVE

"Це наша одеська традиція щороку 9 травня приходити до меморіалу на Алеї Слави та вшановувати пам’ять тих, хто боровся проти фашизму. Ми вже стали старшими, родичі, хто брав участь у Другій світовій війні, померли, а ми шануємо їх подвиг", — ділиться своїми думками Аристарх.

8 травня 78 років тому завершилася Друга світова війна, але сьогодні українцям знову доводиться проливати кров заради своєї Батьківщини та її свободи. У тому, що День перемоги у нас буде власний, ніхто не сумнівається, і всі його чекають з нетерпінням.

Квіти біля стели. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що сьогодні, окрім Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні, одесити відзначають і День Європи. З нагоди свята на Думській площі та біля будівлі ОВА в Одесі відбулася урочиста церемонія підняття прапору Європейського Союзу. Це стало частиною відзначення Дня Європи в Україні, який став традицією після того, як 8 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про його установлення.