Немноголюдная Аллея Славы и усиленная охрана: 9 мая в Одессе

Одесситы возлагают цветы. Фото: Новини.LIVE

Усиленные наряды стражей порядка и одесситы с букетами в руках — так сегодня выглядят мемориальные комплексы города. К ним идут горожане, чтобы почтить память тех, кто сражался против нацизма во время Второй мировой войны.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Аллее Славы в центральном парке отдыха им. Шевченко, куда к памятнику Неизвестному матросу горожане возлагают цветы.

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День победы на Аллее Славы

Сегодня мемориальные комплексы Одессы начали работу с 06:00. Их сразу же взяли под усиленную охрану наряды правоохранителей. Первые посетители, по словам полицейских, начали появляться на Аллее Славы еще в 07:00. Люди молча возлагают цветы к Вечному огню, после чего идут по своим делам.

Одесситы возле памятника Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину традиционно в 10:00 возле памятника Неизвестному матросу проходили торжественные марши и шествие с участием военнослужащих. Впрочем, в этом году из-за военного положения в стране такие мероприятия в Одессе отменены, но ветераны организованной группой все же пришли к Вечному огню и возложили цветы.

Стелла у Вечного огня. Фото: Новини.LIVE

Для одесситки Натальи 9 мая — особый день, потому что в ее семье все боролись против фашизма. Поэтому, говорит женщина, их подвиг следует помнить и уважать.

Одесситка Наталья о 9 мая. Фото: Новини.LIVE

"Для меня это очень важный день, потому что воевал отец. Он прошел с 1941-1945 года офицером, умер с осколком в руке. У меня мать дружила с Яшей Гордиенко, он был связным, а мать передавала своему брату информацию, оружие и помогала бороться против фашистов. Поэтому каждый год я посещаю мемориал на Аллее Славы и возлагаю цветы",— рассказывает Наталья.

Усиленная охрана мемориальных комплексов

Традиционно в День победы одесситы посещают несколько мемориальных комплексов: площадь 10 апреля, мемориал 411 батареи и Аллею Славы. Публичную безопасность и порядок на территории этих объектов обеспечивают работники национальной полиции, национальной гвардии и другие представители сил обороны. Взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие опасных предметов. На местах у граждан проверяют документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов.

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE

Одессит Виктор Васильевич, несмотря на свой почтенный возраст, пришел на Аллею Славы вместе с женой, чтобы отдать честь героям, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов. Мужчина говорит, что любая война — это миллионы человеческих смертей и разрушенных жизней, об этом не стоит забывать.

Виктор Васильевич возлагает цветы. Фото: Новини.LIVE

"Из поколения в поколение память должна быть вечна о подвиге наших героев, бойцов, дедов и прадедов. Каждый на планете должен знать, какой ценой приобретается мир", — отмечает Виктор Васильевич.

73 дня Одесса держала оборону, находясь в окружении. Были проблемы с водой и питанием. Потом город пришлось сдать, и два с половиной года он находился под оккупацией. С каждым днем очевидцев тех событий, а тем более участников становится все меньше. Практически у каждой одесской семьи есть свои истории, связанные со Второй мировой, — чаще всего они грустные. Рассказывают их неохотно, говорят, что главное помнить тех, кого уже рядом нет.

Аристарх об увековечении подвига павших бойцов. Фото: Новини.LIVE

"Это наша одесская традиция ежегодно 9 мая приходить к мемориалу на Аллее Славы и чтить память тех, кто боролся против фашизма. Мы уже стали старше, родственники, участвовавшие во Второй мировой войне, умерли, а мы чтим их подвиг", — делится своими мыслями Аристарх.

8 мая 78 лет назад завершилась Вторая мировая война, но сегодня украинцам снова приходится проливать кровь ради своей Родины и ее свободы. В том, что День победы у нас будет свой, никто не сомневается, и все его ждут с нетерпением.

Цветы возле стелы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что сегодня, кроме Дня победы над фашизмом во Второй мировой войне, одесситы отмечают и День Европы. В честь праздника на Думской площади и возле здания ОВА в Одессе состоялась торжественная церемония поднятия флага Европейского Союза. Это стало частью Дня Европы в Украине, который стал традицией после того, как 8 мая 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о его установлении.