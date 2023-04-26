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Небезпечна їжа: в одеські магазини потрапив токсичний попкорн

26 квітня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеські магазини потрапив токсичний попкорн
Попкорн, насипаний у тарілку. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На полицях одеських магазинів міг з'явитися небезпечний попкорн. Містян просять уважніше дивитися на упакування в магазині.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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"Звертаємося до операторів ринку. У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо повідомити Головне управління", — зазначають у відомстві.

Телефон гарячої лінії: (048) 716-13-01.

Що відомо про хлорпірифос

Це речовина фосфорорганічної групи, яка є основою для виробництва багатьох пестицидів. Вона була винайдена у 1965 році та запатентована у 1966 році компанією Dow Chemical. Цей пестицид використовується для боротьби зі шкідниками, що становлять небезпеку для більш ніж 60 різних культур. Також його використовували для медичної, санітарної та побутової дезінфекції у приміщеннях. Її застосовують як інсектицид широкого спектра дії. При потраплянні в організм людини може викликати біль у животі та втрату гостроти зору.

Нагадаємо, на Одещині могли з'явитися небезпечні горіхи, які містять токсичні гриби.Уу ядрах волоських горіхів виявлено перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксину В1, що є продуктом життєдіяльності сильно токсичних грибів роду Aspergillus.

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