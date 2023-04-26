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Опасная еда: в одесские магазины попал токсичный попкорн

26 апреля 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесские магазины попал токсический попкорн
Попкорн, насыпанный в тарелку. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На полках одесских магазинов мог появиться опасный попкорн. Жителей города просят внимательнее смотреть на упаковку в магазине.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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По словам представителей службы, в кукурузе для приготовления попкорна, экспортированного из Испании, обнаружили хлорпирифос. Одесситов призывают не покупать попкорн от производителя Liven SA.

"Обращаемся к операторам рынка. В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление", — отмечают в ведомстве.

Телефон горячей линии: (048) 716-13-01.

Что известно о хлорпирифосе

Это вещество фосфорорганической группы, являющейся основой для производства многих пестицидов. Она была изобретена в 1965 и запатентована в 1966 компанией Dow Chemical. Этот пестицид используется для борьбы с вредителями, представляющими опасность для более чем 60 различных культур. Также он использовался для медицинской, санитарной и бытовой дезинфекции в помещениях. Его применяют в качестве инсектицида широкого спектра действия. При попадании в организм человека может вызвать боли в животе и потерю остроты зрения.

Напомним, в Одесской области могли появиться опасные орехи, содержащие токсичные грибы. В ядрах грецких орехов обнаружено превышение максимально допустимых уровней афлатоксина В1, что является продуктом жизнедеятельности сильно токсичных грибов рода Aspergillus.

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