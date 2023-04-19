В Одеську область могли потрапити токсичні горіхи

Ймовірно, токсична партія горіхів. Фото: Держпродспоживслужба

На Одещині могли з'явитися небезпечні горіхи, які містять токсичні гриби. Містян просять уважніше дивитися на упакування в магазині.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Зі слів представників служби, у ядрах волоських горіхів виявлено перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксину В1, що є продуктом життєдіяльності сильно токсичних грибів роду Aspergillus. Небезпечні горіхи можуть спричиняти тяжке отруєння, хвороби печінки та набряк мозку.

"Звертаємося до операторів ринку. У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо повідомити Головне управління", — зазначають у відомстві.

Що відомо про Афлатоксин B1

Є найпоширенішим і найшкідливішим у натуральній їжі;

є одним з обов’язкових пунктів перевірки більшості харчових продуктів;

міститься в багатьох натуральних харчових продуктах, таких як кукурудза, арахіс, арахісова олія, квасоля, ферментовані продукти тощо;

гостра токсичність афлатоксин В1 — це в 10 разів більше, ніж у ціанистого калію, і в 68 разів більше, ніж у миш'яку.

Наслідки вживання

Коли люди вживають велику кількість афлатоксин В1, можуть виникнути гострі отруєння, включаючи гострий гепатит, геморагічний некроз, стеатоз гепатоцитів та гіперплазію жовчних проток. Постійний прийом невеликої кількості може викликати хронічне отруєння, порушення росту, фіброзні ураження та розростання волокнистої тканини.

Нагадаємо, що сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз".