В Одесскую область могли попасть токсичные орехи

Опасная еда: в Одесскую область могла попасть партия токсичных орехов
В Одесской области могли появиться опасные орехи, содержащие токсичные грибы. Жителей города просят внимательнее смотреть на упаковку в магазине.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.
По словам представителей службы, в ядрах грецких орехов обнаружено превышение максимально допустимых уровней афлатоксина В1, являющегося продуктом жизнедеятельности сильно токсичных грибов рода Aspergillus. Опасные орехи могут вызвать тяжелое отравление, болезни печени и отек мозга.
"Обращаемся к операторам рынка. В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление", — отмечают в ведомстве.
Что известно об Афлатоксине B1
- является самым распространенным и вредным в натуральной пище;
- является одним из обязательных пунктов проверки большинства пищевых продуктов;
- содержится во многих натуральных пищевых продуктах, таких как кукуруза, арахис, арахисовое масло, фасоль, ферментированные продукты;
- острая токсичность афлатоксин В1 — это в 10 раз больше, чем у цианистого калия, и в 68 раз больше, чем у мышьяка.
Последствия употребления
Когда люди употребляют большое количество афлатоксинов В1, могут возникнуть острые отравления, включая острый гепатит, геморрагический некроз, стеатоз гепатоцитов и гиперплазию желчных протоков. Постоянный прием небольшого количества может вызвать хроническое отравление, нарушение роста, поражение фиброзом и разрастание волокнистой ткани.
Напомним, что семнадцатилетняя девушка отравилась дикорастущими грибами. Она употребляла маринованные бочковые опята, приобретенные на рынке "Привоз".