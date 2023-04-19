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Опасная еда: в Одесскую область могла попасть партия токсичных орехов

19 апреля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесскую область могли попасть токсичные орехи
Вероятно, токсичная партия орехов. Фото: Госпродпотребслужба
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области могли появиться опасные орехи, содержащие токсичные грибы. Жителей города просят внимательнее смотреть на упаковку в магазине.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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По словам представителей службы, в ядрах грецких орехов обнаружено превышение максимально допустимых уровней афлатоксина В1, являющегося продуктом жизнедеятельности сильно токсичных грибов рода Aspergillus. Опасные орехи могут вызвать тяжелое отравление, болезни печени и отек мозга.

"Обращаемся к операторам рынка. В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление", — отмечают в ведомстве.

Что известно об Афлатоксине B1

  • является самым распространенным и вредным в натуральной пище;
  • является одним из обязательных пунктов проверки большинства пищевых продуктов;
  • содержится во многих натуральных пищевых продуктах, таких как кукуруза, арахис, арахисовое масло, фасоль, ферментированные продукты;
  • острая токсичность афлатоксин В1 — это в 10 раз больше, чем у цианистого калия, и в 68 раз больше, чем у мышьяка.

Последствия употребления

Когда люди употребляют большое количество афлатоксинов В1, могут возникнуть острые отравления, включая острый гепатит, геморрагический некроз, стеатоз гепатоцитов и гиперплазию желчных протоков. Постоянный прием небольшого количества может вызвать хроническое отравление, нарушение роста, поражение фиброзом и разрастание волокнистой ткани.

Напомним, что семнадцатилетняя девушка отравилась дикорастущими грибами. Она употребляла маринованные бочковые опята, приобретенные на рынке "Привоз".

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