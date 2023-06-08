Небезпечне море: відвідування пляжів в Одесі заборонено

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Наразі в Одесі продовжує діяти наказ Одеської ОВА про заборону відвідування пляжів. Перебування на узбережжі є небезпечним для людей.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Продовжується заборона на перебування на узбережжі Чорного моря, зокрема в пляжних зонах, без окремого рішення щодо часткового доступу до безпечних ділянок пляжів. Одеська міська рада закликає громадян дотримуватися цих обмежень.

Крім того, внаслідок підриву та руйнування дамби та машинних відділень Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, спостерігається витік води з Каховського водосховища та підтоплення частини території Херсонської області. Це створює потенційну загрозу забруднення Чорного моря та акваторії внаслідок потрапляння забруднюючих речовин.

Нагадаємо, у водах Чорного моря поблизу міста Южне вже очевидно спостерігається велика кількість уламків дерев, тростникових островів, побутового сміття та бруду. Це свідчить про поширення хімічного та бактеріального забруднення з зони затоплення.

Також в Одеській ОВА обговорювалися можливі екологічні наслідки через підрив дамби Каховської ГЕС. В цей час проводиться відбір проб морської води, показники яких поки що знаходяться в межах допустимих норм. Проте екологи попереджають, що ситуація може змінитися найближчими днями.

Зазначимо, росіяни вчинили теракт, який наразі призводить до швидкого опріснення води у Чорному морі. Ця ситуація безпосередньо впливає на різноманітність і життєздатність екосистеми, ставлячи під загрозу морські види і природні ресурси.