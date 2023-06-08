Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжает действовать приказ Одесской ОВА о запрете посещения пляжей. Пребывание на побережье опасно для людей.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Продолжается запрет на пребывание на побережье Черного моря, в частности в пляжных зонах, без отдельного решения о частичном доступе к безопасным участкам пляжей. Одесский городской совет призывает граждан соблюдать эти ограничения.

Кроме того, в результате подрыва и разрушения дамбы и машинных отделений Каховской ГЭС 6 июня 2023 года наблюдается утечка воды из Каховского водохранилища и подтопление части территории Херсонской области. Это создает потенциальную угрозу загрязнения Черного моря и акватории в результате попадания загрязняющих веществ.

Напомним, в водах Черного моря вблизи города Южное уже очевидно наблюдается большое количество обломков деревьев, островков, бытового мусора и грязи. Это говорит о распространении химического и бактериального загрязнения из зоны затопления.

Также в Одесской ОВА обсуждались возможные экологические последствия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В настоящее время производится отбор проб морской воды, показатели которых пока находятся в пределах допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшие дни.

Отметим, россияне совершили теракт, который приводит к быстрому опреснению воды в Черном море. Эта ситуация оказывает непосредственное влияние на разнообразие и жизнеспособность экосистемы, ставя под угрозу морские виды и природные ресурсы.