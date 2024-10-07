У Чорному морі побільшало російських ракетоносіїв

Не нехтуйте тривогами — ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Станом на ранок понеділка, 7 жовтня, російські військові вивели споряджені ракетоносії в Чорне море. Носії "Калібрів" здатні завдавати ударів по території України та, зокрема, Одеської області. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий і потрібно бути уважними до сигналів повітряної тривоги.
Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів на чергуванні
- В Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
Ракетоносії Чорноморського флоту Росії
Основними ракетними кораблями російського флоту в Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
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