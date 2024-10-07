Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Реагируйте на тревоги — враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море arrow

Реагируйте на тревоги — враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

7 октября 2024 10:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Черном море стало больше российских ракетоносителей
Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро понедельника, 7 октября, российские военные вывели снаряженные ракетоносители в Черное море. Носители "Калибров" способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высок и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей на дежурстве

  • В Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
Угроза обстрелов - россияне нарастили количество ракетоносителей в Черном море - фото 1
Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, появились кадры поврежденного в результате вчерашней атаки дома в Одессе.

Также в ВМС рассказали, возможно ли уничтожение "вышек Бойко".

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:35 На Харьковщине женщина ударила ножом мужа своей сестры — как ее наказал суд

10:24 На Львовщине воспитатель интерната жестоко избила ребенка — в сети появилось видео

10:17 Реагируйте на тревоги — враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

10:06 РФ начала терять больше разведдронов, корректировавших удары по Patriot, — СМИ

10:06 В Украине учителям обещают до 60 тыс. грн зарплаты — ТОП-3 вакансии

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:56 Фицо заявил, что никогда не согласится на вступление Украины в НАТО

09:49 Такого никто не видел — фермер на Одесчине обнаружил в поле опасную находку

09:38 В Запорожье прогремели взрывы, — СМИ

09:37 Без света до вечера — кому из одесситов стоит зарядить гаджеты

09:35 Во Львове судили организаторов схемы подделки итальянского кофе Lavazza — какое решение принял суд

10:35 На Харьковщине женщина ударила ножом мужа своей сестры — как ее наказал суд

10:24 На Львовщине воспитатель интерната жестоко избила ребенка — в сети появилось видео

10:17 Реагируйте на тревоги — враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

10:06 РФ начала терять больше разведдронов, корректировавших удары по Patriot, — СМИ

10:06 В Украине учителям обещают до 60 тыс. грн зарплаты — ТОП-3 вакансии

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:56 Фицо заявил, что никогда не согласится на вступление Украины в НАТО

09:49 Такого никто не видел — фермер на Одесчине обнаружил в поле опасную находку

09:38 В Запорожье прогремели взрывы, — СМИ

09:37 Без света до вечера — кому из одесситов стоит зарядить гаджеты

09:35 Во Львове судили организаторов схемы подделки итальянского кофе Lavazza — какое решение принял суд

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд