Внаслідок нічної атаки пошкоджено будинок в Одесі

Комунальники працюють над ліквідацією наслідків. Фото: ОМР

Нічна атака на Хаджибейський район Одеси залишила наслідки для мешканців старого гуртожитку. Пошкоджено вікна у житловій будівлі, яка раніше належала асфальтному заводу. Місцева влада розпочала заходи з відновлення пошкоджень.

Про це у неділю, 5 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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За інформацією мерії, у двоповерховій будівлі зруйновано дев'ять вікон у кімнатах та приміщеннях загального користування. Протягом дня всі пошкодження будуть тимчасово закриті плівкою.

Комунальники допомагають у ліквідації наслідків. Фото: ОМР

Куди звертатися по допомогу

Жителям рекомендують звертатися по допомогу у відновленні вікон та отримання консультацій до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 у робочі дні, або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Комунальники закривають вікна плівкою. Фото: ОМР

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.

Також російські окупанти атакували цивільне судно на Одещині.