Внаслідок нічної атаки пошкоджено будинок в Одесі

З'явились кадри пошкодженого внаслідок нічної атаки будинку в Одесі — фото
Нічна атака на Хаджибейський район Одеси залишила наслідки для мешканців старого гуртожитку. Пошкоджено вікна у житловій будівлі, яка раніше належала асфальтному заводу. Місцева влада розпочала заходи з відновлення пошкоджень.
Про це у неділю, 5 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
В Одесі пошкоджено будинок
За інформацією мерії, у двоповерховій будівлі зруйновано дев'ять вікон у кімнатах та приміщеннях загального користування. Протягом дня всі пошкодження будуть тимчасово закриті плівкою.
Куди звертатися по допомогу
Жителям рекомендують звертатися по допомогу у відновленні вікон та отримання консультацій до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 у робочі дні, або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.
Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.
Також російські окупанти атакували цивільне судно на Одещині.
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