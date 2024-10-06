В результате ночной атаки поврежден дом в Одессе

Коммунальщики работают над ликвидацией последствий. Фото: ОМР

Ночная атака на Хаджибейский район Одессы оставила последствия жителям старого общежития. Повреждены окна в жилом здании, ранее принадлежавшем асфальтному заводу. Местные власти предпринимают меры по восстановлению повреждений.

Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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По информации мэрии, в двухэтажном здании разрушены девять окон в комнатах и помещениях общего пользования. В течение дня все повреждения будут временно закрыты пленкой.

Коммунальщики помогают в ликвидации последствий. Фото: ОГС

Куда обращаться за помощью

Жителям рекомендуют обращаться за помощью в восстановлении окон и получения консультаций в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 в рабочие дни или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Коммунальщики закрывают окна пленкой. Фото: ОГС

Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами.

Также российские оккупанты атаковали гражданское судно в Одесской области.